Окупанти атакували дроном передмістя Херсона: є постраждалий
У понеділок, 10 лютого, близько 11:30 російські війська атакували з БпЛА селище Антонівка Херсонського району
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Під ворожу атаку потрапив 79-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та плеча.
Постраждалого госпіталізували.
Нагадаємо, вранці 10 лютого російські окупанти обстріляли школу в Дніпровському районі Херсона.
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