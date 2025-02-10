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10 лютого 2025, 15:01

Окупанти атакували дроном передмістя Херсона: є постраждалий

10 лютого 2025, 15:01
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ілюстративне фото: oblzdrav.mk.gov.ua
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У понеділок, 10 лютого, близько 11:30 російські війська атакували з БпЛА селище Антонівка Херсонського району

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Під ворожу атаку потрапив 79-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та плеча.

Постраждалого госпіталізували.

Нагадаємо, вранці 10 лютого російські окупанти обстріляли школу в Дніпровському районі Херсона.

Херсон війна обстріл атака дрон постраждалий
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