Росіяни атакували дроном автомобіль на Харківщині, водій отримав поранення

фото ілюстраційне: Харківська обласна прокуратура

У Золочівській громаді на Харківщині через атаку російського дрона отримав поранення цивільний чоловік

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними відомства, ворог атакував автомобіль у с. Лютівка 9 лютого близько 19 години. Ворожий FPV-дрон влучив біля автівки.

Внаслідок атаки отримав поранення 32-річний водій, його доставили до лікарні.

Автомобіль отримав значні пошкодження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська пізно ввечері 9 лютого вчергове завдали ударів по півночі Донецької області поранень. Внаслідок обстрілів поранені місцеві жителі.