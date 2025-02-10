Россияне атаковали дроном автомобиль в Харьковской области, водитель получил ранения

фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

В Золочевской общине на Харьковщине из-за атаки российского дрона получил ранение гражданский мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным ведомства, враг атаковал автомобиль в с. Лютовка 9 февраля около 19 часов. Вражеский FPV-дрон попал возле автомобиля.

В результате атаки получил ранение 32-летний водитель, его доставили в больницу.

Автомобиль получил серьезные повреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска поздно вечером 9 февраля в очередной раз нанесли удары по северу Донецкой области ранениям. В результате обстрелов ранены местные жители.