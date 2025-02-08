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08 лютого 2025, 17:25

Через сексуальні повідомлення дружині: харків'янин погрожував знайомому вбивством і вимагав неіснуючий борг

08 лютого 2025, 17:25
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Фото: прокуратура
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Харківські правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував знайомому розправою. Він також постійно вимагав від нього гроші

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали ділка, який вимагав від свого знайомого 3 тисячі доларів. Він звинувачував товариша у нібито повідомленнях з сексуальним підтекстом його дружині.

Зловмисник вирішив, що за цю "історію" знайомий повинен заплатити йому 3 тисячі доларів США за "моральну шкоду". Згодом зловмисник наважився знизити суму до 2 300 доларів США, але він продовжував постійно погрожувати знайомому фізичною розправою та вбивством.

Наразі зловмисника затримали. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше в Запоріжжі затримали банду, яка вимагала в людей неіснуючі борги. Злочинці погрожували людям, тероризували і навіть викрадали їх. Відомо, що в одного з потерпілих вони відібрали автомобіль і документи після жорстокого побиття.

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