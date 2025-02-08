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Поліція викрила злочинців, які вимагали з людей погашення неіснуючих людей. Своїх жертв вони залякували, погрожували та били

Про це повідомляє Поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що 34-річний запоріжанин організував злочинне угруповання. До нього долучилися п'ять чоловіків спортивної статури з кримінальним досвідом. Разом вони шукали жертв, відслідковували їх, а також - погрожуючи фізичною розправою, вимагали неіснуючі борги, заволодівали грошима та майном.

Відомо, що наприкінці 2023 року вони вимагали з чоловіка погашення боргу в розмірі 4 000 доларів (самого боргу не існувало). Застосовуючи погрози, побої та мордування, вони відібрали в потерпілого документи і автомобіль.

"Тиск на чоловіка продовжувався до квітня 2024 року, поки він не звернувся до поліцейських, які задокументували ці протиправні дії фігурантів", - розповіли правоохоронці.

Згодом за підозрою у викраденні людини поліція затримала всіх шістьох зловмисників. Тоді вони вже вимагали у місцевого криптовалютника 600 000 гривень, і для "мотивації" викрали його з братом, побили та вдерлися до будинку співмешканки одного з них, звідки винесли майна на понад 157 000 гривень.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили кримінальних авторитетів. За даними слідства, підозрювані контролювали кримінальні процеси в СІЗО Дніпра та Кривого Рогу. Серед них були "права рука" так званого "злодія в законі", а також "смотрящий за Кривим Рогом. Вони влаштовували зустрічі в СІЗО, вирішували конфлікти. Зокрема, викрили звернення до "злодіїв у законі" - громадян РФ.