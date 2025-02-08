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Продавець магазину запропонував пенсіонерці допомогу. Проте в результаті він викрав її гроші

Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає RegioNews.

Це сталося у Салтівському районі. Працівник одного з магазинів мобільного зв'язку запропонував допомогу пенсіонерці з налаштуванням мобільного телефону. Таким чином він отримав доступ до банківського рахунку 84-річної жінки. Зловмисник скористався цим та переказав 20 тисяч гривень на інший рахунок.

Правоохоронці затримали 21-річного зловмисника. Йому оголосили підозру по статті за крадіжку. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали чоловіка, який обікрав водія. Відомо, що чоловік розбивав вікна автомобілів та викрадав майно водіїв. Його підозрюють в щонайменше п'яти подібних злочинах.

Також повідомлялося, що в Києві школярку пограбували прямо на зупинці транспорту. Чоловік побачив, що вона поклала телефон до кишені, і скористався цим: коли 15-річна дівчинка відволіклась, він витягнув гаджет з її кишені.