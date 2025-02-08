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Напередодні в мережі поширювали відео, де підлітки несли труп собаки. Правоохоронці розшукали цих неповнолітніх, які жорстоко вбили тварину

Про це повідомляє Поліція Запорізьої області, передає RegioNews.

Поліцейські з'ясували, що на відео з трупом собаки були жителі Запоріжжя. Це підлітки, віком від 14 до 16 років. Правоохоронці оглянули місце події, а зокрема - тіло мертвої тварини.

"Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правова кваліфікація ч. 3, 4 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України. Процесуальне керівництво здійснює Вознесенівська окружна прокуратура", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що про це стало відомо 7 лютого. У мережі стали поширювати інформацію про те, що в покинутій будівлі на території Олександрівського району підлітки вбили собаку. При цьому повідомлялося, що підлітки навіть хотіли сфотографуватися з трупом.