Українські бійці знищили транспорт та позиції росіян на Харківщині
На Харківщині аеророзвідники-прикордонники продовжують нищити російських окупантів
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Днями яструби Харківського прикордонного загону за допомогою FPV-дронів знищили:
- чотири транспортних засоби:
- дві антени зв’язку;
- в повітряному бою тараном збили розвідувальний дрон противника;
- уразили дві позиції ворога.
"Зупиняємо агресію зараз, щоб наші діти мали країну, у якій вони будуть жити вільно", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом кількох днів воїни бригади "Помста" ефективно відпрацювали по ворожих цілях на Куп’янському напрямку. Оператори ударних дронів знищили піхоту та склади боєкомплекту російських військ.
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