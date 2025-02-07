фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Днями яструби Харківського прикордонного загону за допомогою FPV-дронів знищили:

чотири транспортних засоби:

дві антени зв’язку;

в повітряному бою тараном збили розвідувальний дрон противника;

уразили дві позиції ворога.

"Зупиняємо агресію зараз, щоб наші діти мали країну, у якій вони будуть жити вільно", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом кількох днів воїни бригади "Помста" ефективно відпрацювали по ворожих цілях на Куп’янському напрямку. Оператори ударних дронів знищили піхоту та склади боєкомплекту російських військ.