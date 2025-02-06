Прикордонники завдали нищівних ударів по позиціях росіян на Півдні
На Півдні України прикордонники 8-го загону виявили скупчення особового складу та місця укриття окупантів. Оператори БпЛА завдали точних ударів по росіянам FPV-дронами
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"В результаті бойової роботи аеророзвідників – два знищених укриття окупантів з особовим складом. Втрати ворога уточнюються", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Півдні українські воїни спалили російську автівку разом з окупантами.
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