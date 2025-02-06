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06 лютого 2025, 15:05

Українські дронарі показали, як знищили російську піхоту та склади БК біля Куп’янська

06 лютого 2025, 15:05
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фото: ДПСУ
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Протягом кількох днів воїни бригади "Помста" ефективно відпрацювали по ворожих цілях на Куп’янському напрямку. Оператори ударних дронів знищили піхоту та склади боєкомплекту російських військ

Підбірку яскравих дій дронарів оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Бійці комендатури розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" спалили важливі цілі ворога на Харківщині.

"12 знищених піхотинців росіян та 11 поранених, спалено укриття ворожих пілотів та 2 склади боєкомплекту. Наприкінці відео видно, як один з окупантів порушив одне з гасел болотної держави, а саме: "русскіє своіх не бросают". Виявляється зовсім навпаки", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше оператори бригади "Помста" знищили на Куп’янському напрямку склади БК, кілька одиниць російської техніки та ліквідували окупантів.

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