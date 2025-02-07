Украинские бойцы уничтожили автомобили и позиции россиян в Харьковской области

фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

На днях ястребы Харьковского пограничного отряда с помощью FPV-дронов уничтожили:

четыре транспортных средства:

две антенны связи;

в воздушном бою тараном сбили разведывательный дрон противника;

поразили две позиции врага.

"Останавливаем агрессию сейчас, чтобы наши дети имели страну, в которой они будут жить свободно", – говорится в сообщении.

Напомним, в течение нескольких дней воины бригады "Месть" эффективно отработали по вражеским целям на Купянском направлении. Операторы ударных дронов уничтожили пехоту и склады боекомплекта российских войск.