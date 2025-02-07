Украинские бойцы уничтожили автомобили и позиции россиян в Харьковской области
В Харьковской области аэроразведчики-пограничники продолжают уничтожать российских окупантов
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
На днях ястребы Харьковского пограничного отряда с помощью FPV-дронов уничтожили:
- четыре транспортных средства:
- две антенны связи;
- в воздушном бою тараном сбили разведывательный дрон противника;
- поразили две позиции врага.
"Останавливаем агрессию сейчас, чтобы наши дети имели страну, в которой они будут жить свободно", – говорится в сообщении.
Напомним, в течение нескольких дней воины бригады "Месть" эффективно отработали по вражеским целям на Купянском направлении. Операторы ударных дронов уничтожили пехоту и склады боекомплекта российских войск.
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