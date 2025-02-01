Фото: Запорізька обласна рада

Про це повідомляє Запорізька обласна рада, передає RegioNews.

Понад 2 тисячі пачок цигарок, які вилучили з незаконного обігу, передали на потреби українських військових. Правоохоронці вилучили контрафактні тютюнові вироби на суму понад 100 тисяч гривень під час їх транспортування по Хортицькому району міста.

Прокуратура звернулась до суду з проханням передати ці сигарети українським захисникам. Суд погодився.

Нагадаємо, нещодавно на Волині викрили підпільну тютюнову фабрику. Зловмисники облаштували підпільні цехи у Камінь-Каширському районі. Потрібну сировину вони замовляли через пошту.

Правоохоронці виявили у "бізнесменів" 7 станків для виробництва тютюнової продукції, близько 12 тисяч пачок цигарок, понад 100 кг тютюну, гільзи, картонне пакування, грошові кошти, набої різного калібру та інші предмети, що підтверджують здійснення протиправної діяльності.