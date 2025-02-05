На Харківщині співробітниця медзакладу намагалась обдурити державу при купівлі генераторів

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Дії зловмисниці спричинили шкоду бюджету територіальної громади міста Харкова в особі Харківської міської ради на суму понад 380 тисяч гривень

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що медзаклад уклав підприємцем договір на придбання дизельного генератора за завищеною вартістю. Це спричинило шкоду бюджету територіальної громади міста Харкова в особі Харківської міської ради на суму 382 тисячі гривень.

Слідчі повідомили 42-річній харківʼянці, яка організувала схему, про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, у Харківській області в родичів правоохоронця можуть конфіскувати майно на 8 млн грн. Чоловік намагався приховати від держави свої незаконно отримані доходи.