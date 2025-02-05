На Харківщині у родини правоохоронця можуть конфіскувати майно на 8 млн грн

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За ініціативи ДБР у родини правоохоронця з Харкова можуть конфіскувати люксовий автомобіль та квартиру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Як встановили працівники Бюро, у користуванні члена родини посадовця виявили люксовий автомобіль вартістю 3,7 млн грн, а також квартиру у місті Харкові вартістю 5,8 млн грн.

Розслідування показало, що родина правоохоронця була спроможна накопичити активів на суму близько 1,6 млн грн. Походження інших коштів в сумі 7,8 млн грн не відома.

Правоохоронця звинувачують у порушенні законодавства - ст. 366-2 КК України щодо можливого недекларування майна.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася із позовом до ВАКС про визнання активів посадовця необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Чернігівській області виявили масштабні схрони зброї та боєприпасів – автомати, тисячі набоїв і навіть вогнемет.