На Харківщині у родини правоохоронця можуть конфіскувати майно на 8 млн грн
За ініціативи ДБР у родини правоохоронця з Харкова можуть конфіскувати люксовий автомобіль та квартиру
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державне бюро розслідувань.
Як встановили працівники Бюро, у користуванні члена родини посадовця виявили люксовий автомобіль вартістю 3,7 млн грн, а також квартиру у місті Харкові вартістю 5,8 млн грн.
Розслідування показало, що родина правоохоронця була спроможна накопичити активів на суму близько 1,6 млн грн. Походження інших коштів в сумі 7,8 млн грн не відома.
Правоохоронця звинувачують у порушенні законодавства - ст. 366-2 КК України щодо можливого недекларування майна.
"Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася із позовом до ВАКС про визнання активів посадовця необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Чернігівській області виявили масштабні схрони зброї та боєприпасів – автомати, тисячі набоїв і навіть вогнемет.