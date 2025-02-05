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05 февраля 2025, 11:30

В Харьковской области у семьи правоохранителя могут конфисковать имущество на 8 млн грн

05 февраля 2025, 11:30
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фото: иллюстративный
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По инициативе ДБР у семьи правоохранителя из Харькова могут конфисковать люксовый автомобиль и квартиру

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Как установили работники Бюро, в пользовании члена семьи чиновника обнаружили люксовый автомобиль стоимостью 3,7 млн грн, а также квартиру в Харькове стоимостью 5,8 млн грн.

Расследование показало, что семья правоохранителя была способна накопить активы на сумму около 1,6 млн грн. Происхождение других средств в сумме 7,8 млн грн неизвестно.

Правоохранителя обвиняют в нарушении законодательства - ст. 366-2 УК Украины о возможном недекларировании имущества.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась с иском к ВАКС о признании активов должностного лица необоснованными и взыскании их в доход государства", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черниговской области обнаружили масштабные тайники оружия и боеприпасов – автоматы, тысячи патронов и даже огнемет.

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