У Харкові працівник ТЦК записав авто вартістю понад 3 мільйони на тещу

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САП заявила позов про визнання необґрунтованими активів на понад 3 млн грн, що належать родині колишнього керівника районного ТЦК та СП міста Харкова

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба прокуратури.

"Прокурор САП до Вищого антикорупційного суду заявив позов про визнання необґрунтованими активів на суму 3,4 млн грн та їх стягнення в дохід держави, що формально належать родичу, але фактично використовуються родиною колишнього керівника районного ТЦК та СП міста Харкова", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що у власності тещі керівника районного ТЦК та СП міста Харкова перебуває два нових люксових автомобілі загальною вартістю 3 423 000 грн. Транспортні засоби були придбані у 20222023 роках. З’ясувалося, що фактично указаними автомобілями користувався посадовець та його близькі особи.

Нагадаємо, ТЦК не штрафуватимуть осіб, які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого. Про це повідомив нардеп Федієнко.