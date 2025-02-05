07:10  05 февраля
Покушение на жизнь военного должно караться пожизненным заключением, — Садовый
03:00  05 февраля
Житель Сумщины избил, затащил на кладбище и изнасиловал 14-летнюю девочку
10:55  05 февраля
В Донецкой области военного будут судить по ДТП, в результате которого погибла журналистка
UA | RU
UA | RU
05 февраля 2025, 10:42

Ракетный удар по Изюму: что известно о состоянии раненых

05 февраля 2025, 10:42
Читайте також українською мовою
фото: Телеграмм/Олег Синегубов
Читайте також
українською мовою

После российского удара по Изюму 4 февраля в больницах находятся пятеро раненых, двое - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила журналистам спикер Харьковской ОВА Елена Шаповал, передает RegioNews.

По ее словам, два человека прооперированы, они находятся в состоянии средней тяжести, один человек — в тяжелом состоянии.

"Девушка 14 лет, переведенная в больницу неотложной помощи, тяжелая, состояние стабилизировали. Мальчик 6 лет стабильный", - отметила Шаповал.

Все остальные раненые наблюдаются амбулаторно.

Как известно, 4 февраля россияне атаковали город Изюм Харьковской области баллистической ракетой. В результате удара погибли пятеро мирных жителей, одна из жертв — беременная 19-летняя девушка. Ранения получили 55 человек.

Напомним, в ночь на 5 февраля российская армия выпустила по Украине 104 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 57 дронов, еще 42 — локационно потеряны.

Изюм Харьковская область Балистика ранение больница
Россияне атаковали Изюм ракетой "Искандер-М": среди 5 погибших - беременная 19-летняя девушка
04 февраля 2025, 17:00
Обстрел Изюма: уже известно о 55 пострадавших
04 февраля 2025, 16:15
Эвакуация в Харьковской области: с опасных территорий нужно вывезти 126 детей
04 февраля 2025, 07:42
Все новости »
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
В Харьковской области у семьи правоохранителя могут конфисковать имущество на 8 млн грн
05 февраля 2025, 11:30
Пограничники показали сбитые на Сумщине российские ударные беспилотники
05 февраля 2025, 11:28
В Украине впервые лишили водительских прав из-за нарушения правили военного учета
05 февраля 2025, 11:14
Утренняя атака на Херсон: в результате взрыва ранены четверо гражданских
05 февраля 2025, 11:00
В Донецкой области военного будут судить по ДТП, в результате которого погибла журналистка
05 февраля 2025, 10:55
На Хмельнитчине в результате дроновой атаки поврежден дом
05 февраля 2025, 10:25
Украинцы все чаще разрывают брачные отношения
05 февраля 2025, 10:12
Ночью РФ атаковала Украину более 100 ударных дронов: как отработала ПВО
05 февраля 2025, 10:05
В Николаевской области должностные лица ГСЧС насчитали фиктивным работникам зарплаты и премии на 300 тыс. грн
05 февраля 2025, 09:58
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »