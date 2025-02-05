Ракетный удар по Изюму: что известно о состоянии раненых

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После российского удара по Изюму 4 февраля в больницах находятся пятеро раненых, двое - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила журналистам спикер Харьковской ОВА Елена Шаповал, передает RegioNews.

По ее словам, два человека прооперированы, они находятся в состоянии средней тяжести, один человек — в тяжелом состоянии.

"Девушка 14 лет, переведенная в больницу неотложной помощи, тяжелая, состояние стабилизировали. Мальчик 6 лет стабильный", - отметила Шаповал.

Все остальные раненые наблюдаются амбулаторно.

Как известно, 4 февраля россияне атаковали город Изюм Харьковской области баллистической ракетой. В результате удара погибли пятеро мирных жителей, одна из жертв — беременная 19-летняя девушка. Ранения получили 55 человек.

Напомним, в ночь на 5 февраля российская армия выпустила по Украине 104 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 57 дронов, еще 42 — локационно потеряны.