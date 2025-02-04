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Українські прокурори обвинувачують так званого "директора" заповідника на окупованій Херсонщині обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Йдеться про так званого "директора" біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф. Е. Фальц-Фейна. За даними правоохоронців, він незаконно передавав рідкісних тварин (зокрема, зникаючих видів), які перебували під охороною держави.

Відомо, що серед переданих тварин були по дві особини зебри Чапмана, бізона американського, оленя Давида, коня Пржевальського (виду, занесеного до Червоної книги України). Також він організував вивезення трьох особин сірої української породи великої рогатої худоби та десяти особин зебри Чапмана до парку левів "Тайган" до тимчасово окупованого Криму.

"Біосферний заповідник "Асканія-Нова" – провідна природоохоронна науково-дослідна установа міжнародного значення, включена до міжнародної мережі біосферних резерватів за програмою ЮНЕСКО та захищена Гаазькою конвенцією від розграбування", - нагадують в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у мережі показали нові фото з окупованої Авдіївки. Зараз багатоповерхові будинки міста знищені через постійні обстріли та авіаудари росіян. За словами очільника терористичного формування Дениса Пушиліна, в Авдіївці залишилося 19 багатоповерхівок, в яких можна жити. От тільки до російської окупації там було 147 таких будинків. На свіжих кадрах можна побачити руйнування та випалену землю.