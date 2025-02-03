На Сумщині за добу пролунало понад дві сотні вибухів

ілюстративне фото: facebook.com/DPSUkraine

Про це передає RegioNews із посиланням на Сумську ОВА.

Так, обстрілів зазнали 13 громад.

Зокрема, по Великописарівській громаді ворог бив з мінометів (21 вибух), артилерії (13 вибухів), FPV дронами (7 вибухів), з СПГ (9 вибухів), здійснив пуск НАР з гелікоптера (10 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

У Білопільській громаді відбулося скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи).

Есманьська громада: здійснено удар FPV дронами (5 вибухів), мінометні обстріли (6 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи).

Краснопільська громада: 28 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів), атака FPV дронами (9 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), мінометний обстріл (6 вибухів), удари FPV дронами (4 вибухи). Внаслідок ударів пошкоджено 2 приватні будинки.

Зноб-Новгородська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Новослобідська громада: ворог вдарив з мінометів (19 вибухів), FPV дронами (6 вибухів).

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів).

Сумська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух), атаку БпЛА (1 вибух). Внаслідок пошкоджено нежитлове приміщення. Також виявлено та знищено БпЛА (2 вибухи).

Миропільська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів) та з РСЗВ (20 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки та господарську споруду

Миколаївська громада: виявлено та знищено БпЛА (1 вибух).

Юнаківська громада: виявлено та знищено БпЛА (1 вибух). Крім того, 18 мін скинули росіяни на територію громади.

Шалигинська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух).

Путивльська громада: завдано атаку FPV дроном (1 вибух).

Нагадаємо, російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури у своїх військових цілях. На Луганщині росіяни розміщують війська у житлових кварталах, прикриваючись людьми.