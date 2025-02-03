На Сумщині за добу пролунало понад дві сотні вибухів
Протягом 2 лютого війська РФ обстріляли Сумську область 93 рази. Загалом зафіксовано 210 вибухів
Про це передає RegioNews із посиланням на Сумську ОВА.
Так, обстрілів зазнали 13 громад.
Зокрема, по Великописарівській громаді ворог бив з мінометів (21 вибух), артилерії (13 вибухів), FPV дронами (7 вибухів), з СПГ (9 вибухів), здійснив пуск НАР з гелікоптера (10 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (3 вибухи).
У Білопільській громаді відбулося скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи).
Есманьська громада: здійснено удар FPV дронами (5 вибухів), мінометні обстріли (6 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи).
Краснопільська громада: 28 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів), атака FPV дронами (9 вибухів).
Середино-Будська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), мінометний обстріл (6 вибухів), удари FPV дронами (4 вибухи). Внаслідок ударів пошкоджено 2 приватні будинки.
Зноб-Новгородська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
Новослобідська громада: ворог вдарив з мінометів (19 вибухів), FPV дронами (6 вибухів).
Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів).
Сумська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух), атаку БпЛА (1 вибух). Внаслідок пошкоджено нежитлове приміщення. Також виявлено та знищено БпЛА (2 вибухи).
Миропільська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів) та з РСЗВ (20 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки та господарську споруду
Миколаївська громада: виявлено та знищено БпЛА (1 вибух).
Юнаківська громада: виявлено та знищено БпЛА (1 вибух). Крім того, 18 мін скинули росіяни на територію громади.
Шалигинська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух).
Путивльська громада: завдано атаку FPV дроном (1 вибух).
Нагадаємо, російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури у своїх військових цілях. На Луганщині росіяни розміщують війська у житлових кварталах, прикриваючись людьми.