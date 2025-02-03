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03 февраля 2025, 09:37

Россияне атаковали Харьковщину дронами и КАБами: повреждено учебное заведение

03 февраля 2025, 09:37
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фото: facebook/Олег Синегубов
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Оккупанты за прошедшие сутки, 2 февраля, атаковали Харьковскую область, повреждено здание учебного заведения

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

Так, вечером 2 февраля в Золочеве Богодуховского района в результате попадания российского беспилотника типа Shahed повреждена крыша коммунального учебного заведения.

За пределами сел Барановка, Оришанка и Карасовка Богодуховского района зафиксированы три попадания КАБ на открытой территории.

В поселке Боровая Изюмского района из-за попадания в землю КАБ повреждены пять многоквартирных домов.

Кроме того, на Харьковском направлении украинские военные отразили две атаки противника в районе населенного пункта Гатище.

В целом враг 18 раз атаковал укрепления на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Степная Новоселовка, Богуславка, Загрызовое, Лозовая, три боеприкосновения еще продолжаются.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 февраля, российские оккупационные войска нанесли 462 удара по восьми населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов разрушена и повреждена гражданская инфраструктура.

Также окупанты обстреляли Сумскую область 93 раза, зафиксировано 210 взрывов.

война Харьковская область дрон атака КАБ коммунальное учебное заведение
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