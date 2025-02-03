На Сумщині зенітники знищили 11 російських "шахедів"
Сьогодні вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники знищили більше 10 ворожих БпЛА
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
"3 лютого у небі над Сумщиною наші зенітники збили 11 ворожих "Шахедів", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з початку цього року підрозділи ППО приземлили в регіоні 285 російських безпілотників, які несли смерть та руйнування.
Нагадаємо, під час дронової атаки на України 1 лютого на Сумщині прикордонники приземлили ворожий дрон типу "Гербера".
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