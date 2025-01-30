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30 січня 2025, 21:17

У Чернігові на автомийці чоловік вдарив жінку відром: що вирішив суд

30 січня 2025, 21:17
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Ілюстративне фото
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Суд обрав покарання учаснику бійки на автомийці

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

На одній з автомийок Чернігова виник конфлікт між клієнткою та працівником. Жінка приїхала на мийку та чистила своє авто півтори години. Згодом вона підійшла до працівника та попросила в нього ще води, бо він перекрив подачу води.

За словами обвинувачуваного, вона кинула в його бік ганчірки та напала на нього. Щоб захиститися, він кинув в її бік відро.

"Ці події тривали десь одну хвилину. У нього не було умислу на нанесення тілесних ушкоджень, і ніяких неприязних стосунків із потерпілою теж не було, він її взагалі не знає. Вважає, що його дії не правильно кваліфіковані. Потерпіла його образила, принизила, а тому він захищався і кинув відро в потерпілу", - повідомляє слідство.

Потерпіла заявила, що чоловік викинув ганчірки з відра, і тому вона їх кинула в нього. Обвинувачений відреагував агресивно і вдарив її відром в обличчя. Свідок підтвердив слова жінки.

Суд визнав винним працівника автомийки. Йому призначили штраф у розмірі 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 765,00 гривень.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який напав на знайомого з ножем. З'ясувалося, що вони раніше були в неприязних стосунках. Зловмисник зустрів знайомого, коли той вигулював собаку. В ході конфлікту він завдав потерпілому кілька ударів ножем у груди та живіт.

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