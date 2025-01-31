Фото: прокуратура

Товар вони відправляли поштою, або продавали самі через магазинчик у Харкові

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, пʼятеро чоловіків з Харківщини орендували будинок на Полтавщині, і влаштували там цех з виготовлення контрафактних сигарет. Потім, без марок акцизного податку, зловмисники продавали це. Вони продавали це через магазин-склад у Харкові, і відправляли поштою.

У 2023 році правоохоронці викрили зловмисників і зупинили нелегальний бізнес.

Тепер чоловіків будуть судити. Їм загрожує до пʼяти років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів.

Нагадаємо, 15 січня прикордонники зупинили мікроавтобус на Закарпатті. У водія виявили 17 ящиків сигарет. При цьому жодних дозволів на цей товар у чоловіка не було.

Також повідомлялося, що на Київщині "накрили" цех, де підроблювали каву світових брендів. У ділків знайшли також елітні авто та щонайменше 70 тисяч доларів готівкою. Свій товар вони, зокрема, продавали через торгові павільйони.