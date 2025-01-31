06:43  31 січня
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ракети, яка впала в лісі
03:18  31 січня
У Києві буде хвилина мовчання в громадському транспорті
05:17  31 січня
В Одесі шили одяг під логотипами відомих брендів: як покарають ділків
UA | RU
UA | RU
31 січня 2025, 13:42

Нелегальні сигарети поштою: на Харківщині судитимуть ділків за незаконний бізнес

31 січня 2025, 13:42
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Товар вони відправляли поштою, або продавали самі через магазинчик у Харкові

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, пʼятеро чоловіків з Харківщини орендували будинок на Полтавщині, і влаштували там цех з виготовлення контрафактних сигарет. Потім, без марок акцизного податку, зловмисники продавали це. Вони продавали це через магазин-склад у Харкові, і відправляли поштою.

У 2023 році правоохоронці викрили зловмисників і зупинили нелегальний бізнес.

Тепер чоловіків будуть судити. Їм загрожує до пʼяти років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів.

Нагадаємо, 15 січня прикордонники зупинили мікроавтобус на Закарпатті. У водія виявили 17 ящиків сигарет. При цьому жодних дозволів на цей товар у чоловіка не було.

Також повідомлялося, що на Київщині "накрили" цех, де підроблювали каву світових брендів. У ділків знайшли також елітні авто та щонайменше 70 тисяч доларів готівкою. Свій товар вони, зокрема, продавали через торгові павільйони.

контрафакт прокуратура
Фейкове посвідчення за 20 тисяч: на Тернопільщині викрили аферистів, які торгували підробленими водійськими документами
30 січня 2025, 17:53
До Київського СІЗО поставляли наркотики для арештантів: прокуратура викрила злочинну групу
28 січня 2025, 11:35
Всі новини »
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
У Запоріжжі двох поліцейських судитимуть за крадіжку майже 800 тис. грн у померлого пенсіонера
31 січня 2025, 14:06
Походи до ТЦК стануть простішими: що пропонують у Міноборони
31 січня 2025, 13:53
Закликала до знищення українців: на Херсонщині затримали зрадницю, яка "злива" дані про ЗСУ окупантам
31 січня 2025, 13:48
Протягом доби ворог бив по Донеччині майже 4 тис. разів
31 січня 2025, 13:25
ЗСУ вдарили по одному з найбільших російських нафтопереробних заводів: що відомо
31 січня 2025, 13:10
Прикордонники показали, як FPV-дрони нищать позиції окупантів на Харківщині
31 січня 2025, 13:04
На кордоні з Молдовою затримали втікача з трьома переправниками
31 січня 2025, 12:55
Уряд підтримав впровадження "Пакунку пораненого" для військових
31 січня 2025, 12:46
Безрукова — відсторонена керівниця АОЗ, а Жумаділов отримав статус т.в.о директора, — Мін'юст
31 січня 2025, 12:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі публікації »
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Юрій Чевордов
Всі блоги »