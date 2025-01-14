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14 січня 2025, 08:05

Продукції на 20 млн грн: на Київщині виявили підпільний цех із виробництва кави світових брендів

14 січня 2025, 08:05
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фото: Нацполіція
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Кіберполіція та детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які займалися нелегальним виробництвом і продажем фальсифікованої кавової продукції під виглядом товарів популярних світових брендів

Про це інформує Національна поліція України, передає RegioNews.

Організатором підпільного "бізнесу" виявився 44-річний мешканець Київщини, який залучив до незаконної діяльності своїх родичів і знайомих.

Відомо, що зловмисники орендували склади, де встановили обладнання для фасування кави та виготовлення упаковок. Продукція не проходила жодного контролю якості, що могло становити загрозу для споживачів.

Фальсифікат реалізовували через інтернет-магазини, торгові павільйони столиці та поштові сервіси.

Оперативники провели обшуки в Києві та області. Серед вилученого: понад 4,5 тисячі упаковок підробленої кави, 140 мішків кавового порошку невідомого походження, поліграфічне та фасувальне обладнання.

Також правоохоронці конфіскували чотири елітні авто, дві вантажівки, близько 70 тисяч доларів готівкою, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документацію й чорнові записи.

"Загальна вартість вилученого складає майже 20 мільйонів гривень", – йдеться в повідомленні.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, в Одесі викрили групу ділків, які організували діяльність незаконних цехів та магазину, в яких шили й продавали одяг під торговими марками всесвітньо відомих брендів.

Раніше у Вінниці "накрили" підпільний цех, який виготовляв по 40 тисяч цигарок на день.

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