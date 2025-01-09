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09 січня 2025, 03:30

Привласнив гроші за відпочинок у Єгипті: в Одесі затримали фейкового турагента

09 січня 2025, 03:30
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ілюстративне фото: pixabay
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Ділок розмістив на одному із вебресурсів оголошення щодо продажу гарячих турів на відпочинок до Єгипту, які насправді не збирався організовувати

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Протягом декількох днів до "турагента" звернулися шестеро одеситів. Він призначав клієнтам зустрічі, брав завдаток від 4 до 10 тисяч гривень і обіцяв зателефонувати за кілька годин, щоб нібито передати квитки на подорож. Поки люди очікували дзвінка, шахрай блокував їхні номери, а гроші в подальшому витрачав на свої потреби.

Усі потерпілі звернулися в поліцію, щойно зрозуміли, що їх ошукали. Загалом аферист ошукав "клієнтів" на майже 40 тисяч гривень.

Шахрая розшукали та затримали. Йому оголосили підозру.

Чоловіку загрожує до 3 років вʼязниці. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили шахрая, який заробив 100 тисяч гривень на продажі неіснуючих дров.

Одеса шахрайство затримання відпочинок гроші шахраї
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