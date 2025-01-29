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29 січня 2025, 14:20

У Куп’янську росіяни атакували "швидку" FPV-дронами: поранені медики

29 січня 2025, 14:20
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фото: t.me/synegubov
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Сьогодні, 29 січня, російські війська здійснили чергову атаку на місто Куп’янськ, використовуючи баражуючі боєприпаси на базі FPV-дронів. Поранення дістали медики

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Один із дронів влучив неподалік автомобіля екстреної медичної допомоги, пошкодивши також ще одну цивільну автівку.

"У Куп’янську окупанти завдають ударів ворожими безпілотниками. Троє медпрацівників постраждали внаслідок атаки ворожого FPV-дрона", – йдеться у повідомленні.

За наявними даними, 43-річний водій карети "швидкої" отримав вибухові поранення, його госпіталізували. Також постраждали 26-річна лікарка та 41-річна парамедик – у них діагностували гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки ворога на Куп'янськ 28 січня постраждав цивільний. Окупанти вдарили по місту з РСЗВ.

РФ війна обстріли Синєгубов Олег Васильович швидка допомога медики Харківська область постраждалі Куп'янськ
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