Ракетна атака на цивільне підприємство в Миколаєві: загинули дві жінки
Вчора ввечері, 28 січня, російські війська завдали ракетного удару по одному з підприємств харчової промисловості в Миколаєві. У місті пролунав потужний вибух, загинули дві працівниці
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, інформує RegioNews.
Через ракетний обстріл частково зруйнована будівля цеху і пошкоджена адмінбудівля підприємства.
"Загинули дві працівниці, віком 54 та 56 років. Тіла загиблих з-під завалів деблокували рятувальники", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти увечері 28 січня завдали удару по місту Миколаїв.
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