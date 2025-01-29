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29 января 2025, 14:20

В Купянске россияне атаковали "скорую" FPV-дронами: ранены медики

29 января 2025, 14:20
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фото: t.me/synegubov
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Сегодня, 29 января, российские войска совершили очередную атаку на город Купянск, используя барражирующие боеприпасы на базе FPV-дронов. Ранения получили медики

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Один из дронов попал недалеко от автомобиля экстренной медицинской помощи, повредив также еще одно гражданское авто.

"В Купянске оккупанты наносят удары вражескими беспилотниками. Трое медработников пострадали в результате атаки вражеского FPV-дрона", – говорится в сообщении.

По имеющимся данным, 43-летний водитель кареты "скорой" получил взрывные ранения, его госпитализировали. Также пострадали 26-летний врач и 41-летний парамедик – у них диагностировали острую реакцию на стресс.

Напомним, в результате очередной атаки врага на Купянск 28 января пострадал гражданский. Оккупанты ударили по городу с РСЗО.

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