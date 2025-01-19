РФ ударила "Искандером" по общине в Харьковской области: есть разрушения, пострадала женщина

фото: Харьковская областная прокуратура

В субботу вечером, 18 января, россияне нанесли ракетный удар по Высочанской общине Харьковщины. В результате атаки повреждены жилые дома, пострадала женщина

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, оккупанты нанесли удар около 18:00.

"В результате ракетной атаки по Высочанской общине женщина подверглась острой реакции на стресс. Осмотром места происшествия установлено, что войска рф ударили по Высочанской общине ракетой типа "Искандер-М", - говорится в сообщении.

Также около 12:00 враг атаковал ударным беспилотником типа "Молния" село Куриловка Купянского района. В результате взрыва получил повреждения жилой дом.

Кроме того, утром российские военные совершили обстрел села Ивашки Богодуховского района. В результате атаки повреждено частное домовладение, авто и гараж.

По факту совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебные расследования.

Напомним, утром 18 января россияне нанесли два ракетных удара по одному из районов Запорожья. Оккупанты попали по промышленному объекту.

Пострадали 12 человек. Из-под завалов спасатели деблокировали тело 63-летнего мужчины, еще один человек считается пропавшим без вести.