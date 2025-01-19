13:45  18 января
В Запорожье в результате ракетной атаки поврежден Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ МП
13:17  18 января
На Буковине микроавтобус насмерть сбил двух пешеходов: мужчину и 17-летнюю девушку
11:45  18 января
В Кривом Роге возросло количество погибших из-за ракетного удара
UA | RU
UA | RU
19 января 2025, 04:20

РФ ударила "Искандером" по общине в Харьковской области: есть разрушения, пострадала женщина

19 января 2025, 04:20
Читайте також українською мовою
фото: Харьковская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В субботу вечером, 18 января, россияне нанесли ракетный удар по Высочанской общине Харьковщины. В результате атаки повреждены жилые дома, пострадала женщина

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, оккупанты нанесли удар около 18:00.

"В результате ракетной атаки по Высочанской общине женщина подверглась острой реакции на стресс. Осмотром места происшествия установлено, что войска рф ударили по Высочанской общине ракетой типа "Искандер-М", - говорится в сообщении.

Также около 12:00 враг атаковал ударным беспилотником типа "Молния" село Куриловка Купянского района. В результате взрыва получил повреждения жилой дом.

Кроме того, утром российские военные совершили обстрел села Ивашки Богодуховского района. В результате атаки повреждено частное домовладение, авто и гараж.

По факту совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебные расследования.

Напомним, утром 18 января россияне нанесли два ракетных удара по одному из районов Запорожья. Оккупанты попали по промышленному объекту.

Пострадали 12 человек. Из-под завалов спасатели деблокировали тело 63-летнего мужчины, еще один человек считается пропавшим без вести.

РФ война обстрелы оккупанты Харьковская область ракетный удар пострадавшая
В Запорожье в результате ракетной атаки поврежден Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ МП
18 января 2025, 13:45
В Кривом Роге возросло количество погибших из-за ракетного удара
18 января 2025, 11:45
Удар баллистикой по Киеву: четверо погибших, еще три человека пострадали
18 января 2025, 10:22
Все новости »
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
Ракетная атака на Запорожье: из-под завалов достали тело человека, количество пострадавших выросло
19 января 2025, 01:40
Житель Харьковщины много лет насиловал свою 7-летнюю приемную дочь: ему грозит пожизненное
19 января 2025, 00:05
В Киеве чиновница больницы требовала 5000 долларов с военного за подтверждение инвалидности
18 января 2025, 19:10
Сына нардепа разоблачили на хищении денег на Львовщине: что известно
18 января 2025, 18:31
В Одесской области задержали трех "военных" из Киева, которые планировали сбежать за границу
18 января 2025, 17:52
Водительские права за 750 долларов: в Одессе задержали посредницу
18 января 2025, 17:19
Организовал выезд 23 знакомым за границу: нардепу Бондареву объявили подозрение
18 января 2025, 16:43
Ограниченно годные могут оказаться в розыске в "Резерв+" после 4 февраля: детали
18 января 2025, 16:17
Водителя, сбившего двух девушек на "зебре" в Виннице, взяли под стражу
18 января 2025, 15:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Каким будет курс доллара в 2025 году
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Все публикации »
Тарас Загородний
Юрий Бутусов
Юрий Богданов
Все блоги »