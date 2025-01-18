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18 січня 2025, 11:45

У Кривому Розі зросла кількість загиблих через ракетний удар

18 січня 2025, 11:45
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фото: прокуратура
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Внаслідок вчорашнього ракетного удару росіян по Кривому Рогу число загиблих зросло 5

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

У лікарні померла 22-річна дівчина.

Постраждали 14 людей, серед них четверо дітей – хлопчики 9 і 12 років та дві дівчинки – 1,5 та 9 років.

Нагадаємо, 17 січня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок російської атаки у місті пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих і девʼятьох постраждалих.

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