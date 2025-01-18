У Кривому Розі зросла кількість загиблих через ракетний удар

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

У лікарні померла 22-річна дівчина.

Постраждали 14 людей, серед них четверо дітей – хлопчики 9 і 12 років та дві дівчинки – 1,5 та 9 років.

Нагадаємо, 17 січня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок російської атаки у місті пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих і девʼятьох постраждалих.