фото: ДСНС

Зранку 18 січня російські військові атакували Київ балістикою. Є загиблі та поранені

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Голосіївському районах.

У Шевченківському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, адміністративну будівлю, будівлі бізнес-центру, магазину та автомобілі громадян.

Відомо про трьох загиблих – двоє чоловіків і жінка. Ще троє людей отримали поранення.

Також пошкоджений магістральний водопровід. В одній із будівель виникла пожежа, яку вже локалізували, розповіли в ДСНС.

Також внаслідок атаки була сильно пошкоджена станція метро "Лук'янівська". Був пошкоджений вхід на станцію, вибиті вікна.

"Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Поліцейські разом зі співробітниками ДСНС та іншими службами продовжують працювати на місцях, фіксують та документують наслідки чергового ворожого удару.

Нагадаємо, в ніч на 18 січня РФ завдала комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили чотири ракети "Іскандер-М"/KN-23 та 39 безпілотників. Сили ППО збили дві балістичні ракети і 24 дрони.