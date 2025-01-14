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14 січня 2025, 23:41

У Харкові двоє чоловіків та жінка напали на бус співробітників ТЦК

14 січня 2025, 23:41
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фото: поліція
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Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка за підозрою у здійсненні нападу на співробітників ТЦК та СП. Інцидент трапився 13 січня ввечері

Подробиці нападу на військових повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

Як зазначається у повідомленні, нападників було троє - два чоловіки і жінка. Вони своєю автівкою перегородили дорогу транспортному засобу, у якому співробітники ТЦК везли мобілізованих.

"В одного з нападників був пістолет. Вони розбили скло в автомобілі працівників РТЦК та СП та почали з ними бійку", - зазначають у поліції.

Поліцейським наразі вдалося встановити особу одного з нападників. Це 49-річний харків'янин. Правоохоронці виявили в його авто стартовий пістолет та набої до нього. Чоловіка затримали, щодо нього відкрили кримінальні провадження за статтями про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та хуліганство.

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють особи інших людей, причетних до нападу.

Нагадаємо, раніше Харківська юристка заявила про напад на неї співробітника ТЦК.

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