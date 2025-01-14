Скандал з "пограбуванням кабінету начальника ТЦК" на Закарпатті: коментарі поліції та військкомату

фото: bin.ua

На Закарпатті поліція не отримувала жодних звернень щодо нібито крадіжки грошей з приміщення ТЦК

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Закарпатській області у коментарі Укрінформу, передає RegioNews.

Оскільки не було повідомлення по подібний злочин, то й плану перехоплення для затримання злочинця правоохоронці не оголошували.

"У нас не було зафіксовано таких звернень. Також в Закарпатській області не було оголошено ніякого плану перехоплення", - повідомила виданню представниця поліції.

Інформацію про пограбування кабінету спростували і у Закарпатському обласному ТЦК та СП, там назвали цю інформацію фейком.

"В жодному із ТЦК та СП в Закарпатській області такого випадку не було зафіксовано", - повідомили в обласному ТЦК.

Нагадаємо, у мережі з'явилася інформація, ніби мобілізований у Закарпатській області відкрив кабінет начальника військкомату та викрав звідти 27 тисяч євро. Цю історію поширила народна депутатка від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк, однак згодом вона видалила допис.