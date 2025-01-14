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14 января 2025, 23:41

В Харькове двое мужчин и женщина напали на бус сотрудников ТЦК

14 января 2025, 23:41
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фото: полиция
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Правоохранители задержали в Харькове мужчину по подозрению в совершении нападения на сотрудников ТЦК и СП. Инцидент произошел 13 января вечером

Подробности нападения на военных сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, нападавших было трое - два мужчины и женщина. Они своим автомобилем преградили дорогу транспортному средству, в котором сотрудники ТЦК везли мобилизованных.

"У одного из нападавших был пистолет. Они разбили стекло в автомобиле работников РТЦК и СП и начали с ними драку", - отмечают в полиции.

Полицейским удалось установить личность одного из нападавших. Это 49-летний харьковчанин. Правоохранители обнаружили в его авто стартовый пистолет и патроны к нему. Мужчину задержали, в отношении него открыли уголовные производства по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и хулиганству.

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают личности других людей, причастных к нападению.

Напомним, ранее Харьковская юрист заявила о нападении на нее сотрудника ТЦК.

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