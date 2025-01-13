Сварка власників собак у Києві закінчилася стріляниною: подробиці від поліції
Поліцейські затримали у Києві чоловіка, який вистрелив у людину з травматичної зброї. Два чоловіки посперечалися під час вигулу собак
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.
"Сутичка спочатку виникла між домашніми улюбленцями, а потім між їх господарями", - розповіли у поліції.
Один з чоловіків під час конфлікту вистрілив з травматичної зброї іншому у обличчя. 30-річний чоловік отримав поранення у вигляді наскрізної вогнепальної рани нижньої губи.
Стріляв 53-річний киянин. Поліція затримала його та провела в його помешканні невідкладний обшук. У чоловіка вилучили зареєстрований травматичний пістолет, газовий пістолет та патрони до них.
Йому оголосили про підозру у хуліганство, фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Одещині чоловік влаштував стрілянину з рушниці у кафе, постраждали троє людей.