Сварка власників собак у Києві закінчилася стріляниною: подробиці від поліції

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Поліцейські затримали у Києві чоловіка, який вистрелив у людину з травматичної зброї. Два чоловіки посперечалися під час вигулу собак

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

"Сутичка спочатку виникла між домашніми улюбленцями, а потім між їх господарями", - розповіли у поліції.

Один з чоловіків під час конфлікту вистрілив з травматичної зброї іншому у обличчя. 30-річний чоловік отримав поранення у вигляді наскрізної вогнепальної рани нижньої губи.

Стріляв 53-річний киянин. Поліція затримала його та провела в його помешканні невідкладний обшук. У чоловіка вилучили зареєстрований травматичний пістолет, газовий пістолет та патрони до них.

Йому оголосили про підозру у хуліганство, фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Одещині чоловік влаштував стрілянину з рушниці у кафе, постраждали троє людей.