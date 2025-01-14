На Харківщині зенітники бригади "Гарт" збили вночі російський дрон-розвідник ZALA
На Харківщині активно працюють зенітні розрахунки прикордонної бригади "Гарт". Бійці цілодобово полюють на розвідувальні безпілотники ворога, які становлять небезпеку для Сил оборони
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.
Більше про зенітну гармату, стрільбу по наземних цілях, традицію екіпажів перед виїздом та збиття російського безпілотника ZALA – дивіться у відео ДПСУ.
Нагадаємо, Повітряне командування "Схід" показало, як у ніч на 13 січня військові збивали російські "шахеди".
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