фото: ДПСУ

На Харківщині активно працюють зенітні розрахунки прикордонної бригади "Гарт". Бійці цілодобово полюють на розвідувальні безпілотники ворога, які становлять небезпеку для Сил оборони

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Більше про зенітну гармату, стрільбу по наземних цілях, традицію екіпажів перед виїздом та збиття російського безпілотника ZALA – дивіться у відео ДПСУ.

Нагадаємо, Повітряне командування "Схід" показало, як у ніч на 13 січня військові збивали російські "шахеди".