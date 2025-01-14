фото: ГПСУ

В Харьковской области активно работают зенитные расчеты пограничной бригады "Гарт". Бойцы круглосуточно охотятся на разведывательных беспилотников врага, представляющих опасность для Сил обороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Больше о зенитной пушке, стрельбе по наземным целям, традиции экипажей перед выездом и сбитии российского беспилотника ZALA – смотрите в видео ГПСУ.

Напомним, воздушное командование "Восток" показало, как в ночь на 13 января военные сбивали российские "шахеды".