На Харьковщине зенитчики бригады "Гарт" сбили ночью российский дрон-разведчик ZALA
В Харьковской области активно работают зенитные расчеты пограничной бригады "Гарт". Бойцы круглосуточно охотятся на разведывательных беспилотников врага, представляющих опасность для Сил обороны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Больше о зенитной пушке, стрельбе по наземным целям, традиции экипажей перед выездом и сбитии российского беспилотника ZALA – смотрите в видео ГПСУ.
Напомним, воздушное командование "Восток" показало, как в ночь на 13 января военные сбивали российские "шахеды".
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