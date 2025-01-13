фото: ДПСУ

Минулої доби, 12 січня, під час чергової атаки України дронами, на Сумщині прикордонники приземлили два ворожих безпілотника типу "Гербера"

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Зафіксувавши у двох випадках політ БпЛА типу "Гербера", захисники кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї, в результаті чого обидва безпілотники були успішно збиті", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 12 січня запустили по Україні 94 дрони. Значну частину з них військовим вдалося збити.