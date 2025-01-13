Прикордонники приземлили на Сумщині дві російські "Гербери"
Минулої доби, 12 січня, під час чергової атаки України дронами, на Сумщині прикордонники приземлили два ворожих безпілотника типу "Гербера"
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Зафіксувавши у двох випадках політ БпЛА типу "Гербера", захисники кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї, в результаті чого обидва безпілотники були успішно збиті", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти 12 січня запустили по Україні 94 дрони. Значну частину з них військовим вдалося збити.
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