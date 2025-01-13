Військові показали, як збивали російські "шахеди" на Сході

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Під час сьогоднішньої нічної атаки оборонці неба приземлили ворожі БпЛА типу "Shahed" на Сході України

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід", інформує RegioNews.

"Бойова робота по "шахедах" на східному напрямку у ніч на 13 січня 2025 року", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 13 січня запустили по Україні 110 безпілотників. Військовим вдалося збити 78 із них.