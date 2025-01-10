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10 січня 2025, 10:43

Обстріли Харківщини: пожежі, зруйновані автівки та пошкоджені агропідприємства

10 січня 2025, 10:43
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фото: поліція Харківської області
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9 січня військові окупаційні війська Російської Федерації завдали ударів по Харківському, Чугуївському, Богодухівському та Куп’янському районах Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, ворог застосував проти мирних мешканців безпілотні літальні апарати (бпЛА) "Молнія", а також FPV-дрони.

Зокрема, в селі Лосівка Чугуївського району пошкоджено господарчу споруду. У селах Івашки Богодухівського району та Кіндрашівка Куп’янського району росіяни задіяли FPV-дрони. Там пошкоджені приватний будинок та автомобіль.

У Харкові пошкоджено будівлю приватного сільгосппідприємства. Під час обстрілу дістав поранення цивільний чоловік.

Крім того, того ж дня в обласному центрі беспілотником "Молнія" пошкоджено електроопору, два автомобілі та три приватних будинки.

В поліції додали, що з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну харківські слідчі внесли до ЄРДР відомості про 22763 злочини, пов’язані зі збройною агресією РФ на території Харківської області.

Нагадаємо, 6 січня, у Куп'янському районі внаслідок атаки російського безпілотника "Молнія-1" були поранені троє поліцейських

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