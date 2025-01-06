На Харківщині ворожий дрон поранив трьох українських поліцейських

Уламки дрону "Блискавка". Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 6 січня, у Куп'янському районі внаслідок атаки російського безпілотника "Молнія-1" були поранені троє поліцейських

Про це у коментарі "Суспільному" розповів керівник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, повідомляє RegioNews.

Голова ОВА зазначив, атака сталася близько 12:00. За його словами, поліцейські перебувають у середньому стані тяжкості.

Синєгубов додав, що 5 січня, були зафіксовані два удари "Молній" по Харкову – у Київському та Холодногірському районах.

"Ворог випробовує нову свою зброю. Ця "Молнія-1" створена практично із мотлоху, однак все одно вона небезпечна, бо несе бойовий заряд", – підкреслив посадовець.

Нагадаємо, 6 січня російські війська знову обстріляли Харків. Окупанти скинули на місто керовані авіабомби.

Крім того, росіяни завдали близько 10 ударів по Богодухівському району Харківської області.