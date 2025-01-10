Обстрелы Харьковщины: пожары, разрушенные автомобили и поврежденные агропредприятия

фото: полиция Харьковской области

9 января военные оккупационные войска Российской Федерации нанесли удары по Харьковскому, Чугуевскому, Богодуховскому и Купянскому районам Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По информации правоохранителей, враг применил против мирных жителей беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Молния", а также FPV-дроны.

В частности, в селе Лосовка Чугуевского района повреждено хозяйственное сооружение. В селах Ивашки Богодуховского района и Кондрашовка Купянского района россияне задействовали FPV-дроны. Там повреждены частный дом и автомобиль.

В Харькове повреждено здание частного сельхозпредприятия. Во время обстрела получил ранение гражданский мужчина.

Кроме того, в тот же день в областном центре беспилотником "Молния" повреждены электросопротивления, два автомобиля и три частных дома.

В полиции добавили, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину харьковские следователи внесли в ЕРДР сведения о 22 763 преступлениях, связанных с вооруженной агрессией РФ на территории Харьковской области.

Напомним, 6 января, в Купянском районе в результате атаки российского беспилотника "Молния-1" были ранены трое полицейских