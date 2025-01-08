Прикордонники показали, як розбили на Харківщині польовий склад та вісім укриттів окупантів
Аеророзвідники ДПСУ продовжують виконання бойових завдань на Харківщині з протидії окупаційним військам
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Днями бійці за допомогою дрона знищили один польовий склад боєприпасів, а за допомогою "Баби Яги" у нічний час розбомбили 8 укриттів росіян.
Нагадаємо, підрозділи ВМС знищили два російські самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир" на Херсонщині.
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