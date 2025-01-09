Харьковская юристка заявила о нападении на нее сотрудника ТЦК: в полиции отреагировали

скриншот с видео

В Шевченковском районе Харькова произошел инцидент с участием приехавшей к своему клиенту юристи и работником ТЦК. Женщину грубо вытолкали из помещения, она обратилась к правоохранителям.

Видео конфликта в ТЦК в Харькове было обнародовано в одном из Telegram-каналов, передает RegioNews.

Юрист планировала встретиться со своим клиентом, которого накануне доставили в ТЦК для прохождения медосмотра. Однако ей сообщили, что мужчину уже увезли.

После этого юрист решила вызвать полицию, чтобы зафиксировать нарушение процедуры медицинского осмотра. Женщину начали силой выталкивать из помещения.

На инцидент отреагировали в полиции Харьковской области. В обнародованном сообщении говорится, что правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта. Они получили сообщение от адвоката о конфликте с сотрудниками ТЦК.

"28-летняя женщина объяснила, что когда прибыла на встречу с якобы проходящим медицинское освидетельствование клиентом, у нее возникла конфликтная ситуация с представителем ТЦК", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в Днепре на железнодорожном вокзале во время конфликта с представителями ТЦК мужчина нанес полицейскому ножевое ранение. Днепропетровский областной ТЦК и СП обнародовал официальное заявление по поводу инцидента.