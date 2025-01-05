09:25  04 січня
На Житомирщині 19-річний молодик вкрав гроші у матері безвісти зниклого бійця ЗСУ
07:06  04 січня
На Прикарпатті судитимуть жінку, через недбалість якої померла її півторарічна донька
01:21  04 січня
На Київщині засудили чоловіка, який викрав 4-річну дівчинку та намагався її зґвалтувати
UA | RU
UA | RU
05 січня 2025, 10:10

Бригада "Помста" завдала нищівних ударів по російських військах біля Куп’янська

05 січня 2025, 10:10
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

На Куп’янському напрямку воїни-прикордонники бригади "Помста" потужно знищують російських окупантів. Для ураження захисники застосовують ударні дрони

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Протягом тижня оператори підрозділу РУБпАК "Фенікс" на Куп’янському напрямку завдали суттєвих втрат окупантам. Злагоджена робота підрозділу демонструє ефективність сучасних технологій у боротьбі з РФ.

"Знищено танк, гармату, дві МТ-ЛБ, п’ять одиниць автотранспорту, три міномети. Також спалено три пункти управління БпЛА, шість складів боєприпасів, два генератори та три системи "Starlink", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше воїни бригади "Помста" ефективно відпрацювали по ворожих цілях на Куп’янському напрямку. Захисники в останній тиждень 2024 року "накришили" окупантського мотлоху.

РФ війна прикордонники окупанти Харківська область втрати росіян Купʼянський напрямок
У Росії підірвали капітана, причетного до загибелі 59 цивільних у селі Гроза, – ГУР
04 січня 2025, 17:49
Бійці ЗСУ ліквідували за добу понад 1500 окупантів
04 січня 2025, 10:50
На Донеччині Сили оборони знищили бронетехніку та піхоту росіян
02 січня 2025, 18:05
Всі новини »
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
На Миколаївщині окупанти обстріляли вантажівку пекарні та житловий сектор
05 січня 2025, 12:57
Вночі українська протиповітряна оборона збила понад 60 російських "шахедів"
05 січня 2025, 12:35
Через російські обстріли постраждали 9 жителів Херсонщини
05 січня 2025, 12:00
Сили ППО працюють по російських дронах на Київщині
05 січня 2025, 11:48
Зеленський взяв під особистий контроль розслідування обставин дезертирства в 155-й ОМБр "Анна Київська"
05 січня 2025, 11:20
Окупанти вдарили КАБами по Чернігівщині: поранені 9 цивільних, пошкоджені лікарня та будинки
05 січня 2025, 10:58
Росіяни атакували об’єкт енергетичної інфраструктури на Запоріжжі
05 січня 2025, 10:38
За тиждень у Харкові народилося понад 50 малюків
05 січня 2025, 09:30
У Чорному морі дрони Magura V5 уразили три російські гелікоптери: в ГУР розповіли деталі
05 січня 2025, 08:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Всі блоги »