Бригада "Помста" завдала нищівних ударів по російських військах біля Куп’янська

фото: ДПСУ

На Куп’янському напрямку воїни-прикордонники бригади "Помста" потужно знищують російських окупантів. Для ураження захисники застосовують ударні дрони

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Протягом тижня оператори підрозділу РУБпАК "Фенікс" на Куп’янському напрямку завдали суттєвих втрат окупантам. Злагоджена робота підрозділу демонструє ефективність сучасних технологій у боротьбі з РФ.

"Знищено танк, гармату, дві МТ-ЛБ, п’ять одиниць автотранспорту, три міномети. Також спалено три пункти управління БпЛА, шість складів боєприпасів, два генератори та три системи "Starlink", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше воїни бригади "Помста" ефективно відпрацювали по ворожих цілях на Куп’янському напрямку. Захисники в останній тиждень 2024 року "накришили" окупантського мотлоху.