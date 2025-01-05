Бригада "Месть" нанесла сокрушительные удары по российским войскам возле Купянска

фото: ГПСУ

На Купянском направлении воины-пограничники бригады "Месть" мощно уничтожают российских оккупантов. Для поражения защитники применяют ударные дроны

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В течение недели операторы подразделения РУБпАК "Феникс" на Купянском направлении нанесли существенные потери оккупантам. Слаженная работа подразделения демонстрирует эффективность современных технологий в борьбе с РФ.

"Уничтожены танк, пушка, две МТ-ЛБ, пять единиц автотранспорта, три миномета. Также сожжены три пункта управления БпЛА, шесть складов боеприпасов, два генератора и три системы "Starlink", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее воины бригады "Месть" эффективно отработали по вражеским целям на Купянском направлении. Защитники в последнюю неделю 2024 года "накрышили" оккупантского хлама.