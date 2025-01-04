Бійці ЗСУ ліквідували за добу понад 1500 окупантів
Минулої доби, 3 січня, російська армія втратила на війні проти України 1510 солдатів, 23 артилерійські системи та гелікоптер
Про це передає RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, на Краматорському напрямку воїни-прикордонники бригади "Помста" виявили та знищили техніку, озброєння, піхоту, а також укриття російських окупантів.
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