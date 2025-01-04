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04 січня 2025, 17:49

У Росії підірвали капітана, причетного до загибелі 59 цивільних у селі Гроза, – ГУР

04 січня 2025, 17:49
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фото: ГУР
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Внаслідок вибуху в критичному стані перебуває капітан Костянтин Наґайко, причетний до воєнних злочинів проти України. Його підрозділ завдав удару по кафе в селі Гроза, де загинуло 59 цивільних

Про це передає RegioNews із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"3 січня 2025 року у населеному пункті Шуя Івановскої області на Росії відбувся вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії західного воєнного округу ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Нагайко Костянтин Володимирович", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху, що стався в його військовій частині, Наґайко отримав множинні уламкові поранення, зокрема мозку, через що йому зробили трепанацію черепа. Стан 29-річного офіцера критичний, і в російській ракетній бригаді побутує думка, що шансів на виживання у нього майже немає.

За даними ГУР, Наґайко безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Та більше того він причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних і військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.

"Зокрема, підрозділ Наґайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району – 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них – восьмирічний хлопчик", – наголосили в розвідці.

Нагадаємо, наприкінці грудня сили оборони ліквідували трьох офіцерів російської армії у Запорізькій області. ЗСУ вдарили з HIMARS по ворожому штабу.

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