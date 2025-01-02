12:40  02 січня
У Києві фура протаранила паркан, злетіла з мосту та перекинулася
08:30  02 січня
На Чернігівщині виявили тіло чоловіка, який зник наприкінці грудня
14:00  02 січня
На Київщині потяг збив 22-річного хлопця: потерпілий помер
UA | RU
UA | RU
02 січня 2025, 18:05

На Донеччині Сили оборони знищили бронетехніку та піхоту росіян

02 січня 2025, 18:05
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

На Краматорському напрямку воїни-прикордонники бригади "Помста" виявили та знищили техніку, озброєння, піхоту, а також укриття російських окупантів

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Помсту" в Донецькій області окупантам влаштували оператори підрозділу РУБпАК "Фенікс".

"Протягом кількох днів бійці бригади знищили та пошкодили: танк, 4 гармати, 4 одиниці ворожого автотранспорту, 5 мінометів калібру 120 міліметрів, мотоцикл з водієм-окупантом, десяток ворожих піхотинців та укриття. Також спалено 2 склади боєкомплектів, 2 склади пально-мастильних матеріалів, 2 генератори та 3 пункти управління БпЛА", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно на Сіверському напрямку воїни бригади "Помста" відбили штурм росіян на мотоциклах.

РФ війна прикордонники окупанти Донецька область втрати росіян Краматорський напрямок
Прикордонники показали, як збили російські "шахеди" на Сумщині
02 січня 2025, 14:35
У перший день 2025 року ЗСУ ліквідували понад 1300 росіян
02 січня 2025, 13:39
Під Вовчанськом прикордонники скинули на голови росіян новорічні "подарунки"
02 січня 2025, 09:35
Всі новини »
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
На Чернігівщині під колеса потяга потрапила людина
02 січня 2025, 19:30
Окупанти атакували дронами села на Херсонщині: постраждали 4 людей
02 січня 2025, 17:28
ЗСУ вдарили по командному пункту російської армії на Курщині
02 січня 2025, 16:55
Справжня історія "Анни Київської": ДБР порушило справу щодо формування 155-ї бригади
02 січня 2025, 16:20
Командира військової частини на Дніпропетровщині судитимуть за закупівлю неякісного одягу на 140 млн грн
02 січня 2025, 16:00
Росіяни з танка обстріляли будинок культури в селі на Херсонщині
02 січня 2025, 15:30
У Черкасах жінка вкрала ялинку з могили військового
02 січня 2025, 15:00
Прикордонники показали, як збили російські "шахеди" на Сумщині
02 січня 2025, 14:35
На Київщині потяг збив 22-річного хлопця: потерпілий помер
02 січня 2025, 14:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »