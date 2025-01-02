На Донеччині Сили оборони знищили бронетехніку та піхоту росіян

фото: ДПСУ

На Краматорському напрямку воїни-прикордонники бригади "Помста" виявили та знищили техніку, озброєння, піхоту, а також укриття російських окупантів

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Помсту" в Донецькій області окупантам влаштували оператори підрозділу РУБпАК "Фенікс".

"Протягом кількох днів бійці бригади знищили та пошкодили: танк, 4 гармати, 4 одиниці ворожого автотранспорту, 5 мінометів калібру 120 міліметрів, мотоцикл з водієм-окупантом, десяток ворожих піхотинців та укриття. Також спалено 2 склади боєкомплектів, 2 склади пально-мастильних матеріалів, 2 генератори та 3 пункти управління БпЛА", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно на Сіверському напрямку воїни бригади "Помста" відбили штурм росіян на мотоциклах.