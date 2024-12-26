На Харьковщине обнаружили тело рыбака, провалившегося под лед

фото: ГСЧС Украины в Харьковской области

Трагедия произошла 22 декабря на пруду в поселке Сонино Купянского района. Тело утопленника обнаружили специалисты Харьковской областной коммунальной аварийно-спасательной водолазной службы

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Харьковской области, информирует RegioNews.

Известно, что в минувшее воскресенье 25-летний житель Великобурлукской общины с утра пошел рыбачить на местный пруд и не вернулся домой. Водоем покрылся льдом, который из-за колебаний температуры не был достаточно крепким. Харьковчанин провалился под лед и утонул.

Во вторник, 24 декабря, спасатели достали тело утопленника из пруда.

Напомним , 25 декабря в Киевской области, в селе Винаровка Белоцерковского района, в местной ставке обнаружили тело 47-летнего мужчины.